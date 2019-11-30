موعد مباراة تشيلسي وويست هام بالدوري الإنجليزي اليوم.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ويست هام

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية بين تشيلسي ونظيره ويست هام اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم جوناثان موس، فى مباراة قوية ومنتظرة بين الفريقين.





موعد مباراة تشيلسي وويست هام بالدوري الإنجليزي



يحل فريق ويست هام ضيف ثقيل اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر على فريق تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، فى تمام الساعه الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات الرابعة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وويست هام بالدوري الإنجليزي



يسعي تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد للفوز على ويست هام فى المباراة المقررة اليوم ضمن مباريات الجولة ال 14 من الدوري الإنجليزي البريميرليج والمقررة فى تمام الساعه الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات الرابعة بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 و beIN Sport HD 8 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.





ويسعي تشيلسي للفوز علىويست هام بعد الخسارة الجولة الماضية ببطولة الدوري من فريق مانشستر سيتى بثنائية مقابل هدف بينما يسعي أيضا ويست هام على تجقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة من توتنهام هوتسيبير.