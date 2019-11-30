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عاجل.. الزمالك يحسم موعد رحيل ميتشو ويحدد البديل

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:19 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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حدد مسئولو نادي الزمالك موعد رحيل الصربي ميتشو مدرب الفريق من عمله كما اتفق النادي الأبيض أيضا مع البديل.


الزمالك يحدد موعد رحيل ميتشو عن تدريب الفريق

وقرر مسئولو نادي الزمالك رحيل ميتشو عن تدريب الفريق في حالة هزيمة الفريق في مباراة مازيمبي القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


الزمالك يحدد بديل ميتشو

واتخذ مسئولو الزمالك قرار بالتعاقد مع أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق ليتولى مهمة تدريب الفريق في حالة رحيله ميتشو.


وتواصل مسئولو الزمالك بالفعل مع أسامة نبيه ليتولى مهمة تدريب الفريق في حالة إقالة ميتشو وانهوا الاتفاق معه على كافة التفاصيل.


الجهاز المعاون لأسامة نبيه في تدريب الزمالك

واتفق أيضا مسئولو نادي الزمالك مع أسامة نبيه على الجهاز المعاون له في مهمة تدريب نادي الزمالك والذي سيكون مصري بالكامل من أبناء النادي.


موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مازيمبي غدا السبت 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الكونغو.


ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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