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رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد فؤاد (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:16 ص
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محمد فؤاد
محمد فؤاد
جرجس ميلاد
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كشف الإعلامي رامي رضوان، عن الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة، ودخوله المستشفى، وطمئن محبيه عليه.

وأوضح خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه تواصل مع الفنان محمد فؤاد ليطمئن على حالته، مؤكدا أنه بخير وصحته جيدة، وسيخرج من المستشفى.

وأكد "رضوان"، أن أقارب الفنان، أبلغوه أنه بخير، وسبب الوعكة أنه كان يعاني من إرتفاع ضغط الدم، وسوف يغادر المستشفى السبت، ويذهب إلى منزله.

وكان "فؤاد" قد خضع إلى بعض الفحوصات الطبية بمجرد وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية أصابته عصر الجمعة 29 نوفمبر، حيث أجرى عدة فحوصات للإطمئنان على حالته وبدأ تلقي العلاج.
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محمد فؤاد رامي رضوان حالة محمد فؤاد

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