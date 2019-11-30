عاجل.. آخر تفاصيل الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد دخوله العناية المركزة (فيديو)





كشف الإعلامي رامي رضوان، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله العناية المركزة بمستشفى دار الحكمة.





وقال الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه "مساء dmc" المذاع عبر فضائيه شاشة "dmc" انه توصل مع الفنان محمد فؤاد، وطمئن الأخير جمهوره على حالته الصحية قائلاً "اطمنو أنا بخير".





كما أكد ان بعض الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخبارية ليس صحيحة.





وأوضح أن كل ما حدث له هو ارتفاع في ضغط الدم، والمقرر أن يخرج من المستشفى بعد أن يتم الاطمئنان عليه.





كان محمد فؤاد، تعرض لوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله المستشفى، لكنه طمئن جمهوره على حالته الصحية.