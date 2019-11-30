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عاجل.. شيرين عبد الوهاب: "الستات اللي زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة عوانس"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:51 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ قليل بتصريح جديد مثير الجدل، حيث قالت خلال حفلها بموسم الرياض ردا على الهاشتاج الذي دشنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضدها مؤخرًا.

وقالت عبد الوهاب، خلال احتفالات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، المذاع على قناة "Mbc" مصر:”مش عارفة ليه بيكرهوا الرجالة دول عسل وسكر اللي بيكرهم دول أكيد شوية عوانس".

كما أكملت حديثها مزحه: لو عملولي كل يوم هاشتاج مش هبطل أقول اللي أنا عاوزاه، يموتوا بغيظهم".

وكانت أثار تصريح شيرين عبد الوهاب، السوشيال ميديا، حيث أنتقد البعض تصريحها، والبعض الأخر رأي انه مجرد هزار مع الجمهور.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، ألبوم" نساي "الذي طرحته عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وحقق الألبوم نجاح كبير، والذي ضم الألبوم 10أغاني، بالتعاون مع أكبر الشعراء والملحنين.



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الكلمات المفتاحية

عبد الوهاب شيرين تصريحات الفجر الفني

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