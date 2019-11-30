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موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد بورنموث اليوم السبت 30/11/2019 في الدوري الإنجليزي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:19 ص
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توتنهام
توتنهام
أحمد عصام
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يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق بورنموث اليوم السبت 30 نوفمبر في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد بورنموث :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق توتنهام هوتسبير وفريق بورنموث عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD.


ترتيب توتنهام هوتسبير وبورنموث في البريميرليج :-

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحل فريق بورنموث في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، وتعد تلك المباراة بست نقاط بين الفريقين بسبب تقارب النقاط بين الناديين بجدول الترتيب حتى الآن.


مسيرة توتنهام هوتسبير مع مورينيو :-

واعلنت إدارة فريق توتنهام هوتسبير عن إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب الفريق اللندني في الأيام الماضية وتولي البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة الفريق، ونجح مورينيو في تحقيق انتصارين متتاليين تحت قيادته، حيث سجل الفريق 7 أهداف في مواجهتين وتلقت شباكه 4 أهداف، ويسعى مورينيو لتحقيق الفوز الثالث على التوالي خاصة وأن المباراة تقام على ملعب السبيرز في البريميرليج.
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مبارايات اليوم توتنهام الدوري الانجليزي الجولة الرابعة عشر

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