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لهذا السبب محمد فؤاد يتصدر تريند جوجل

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
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بوابة الفجر
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تصدر الفنان محمد فؤاد، منذ ساعات مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة تسببت في نقله لإحدى المستشفيات بالقاهرة.

وكان خضع الفنان محمد فؤاد،  لفحوصات طبية كشفت عن إصابته بأرتفاع في ضغط الدم، وقد تم إخضاعه لفحوصات طبية، ثم سمح له الطبيب المعالج بالعودة لمنزله، والالتزام بالراحة التامة خلال هذه الأيام.

وبدأت حالة الفنان محمد فؤاد، في تحسن شديد بعد إجراءات الفحوصات الطبية.

ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان محمد فؤاد، غدا السبت أولي حلقات مسلسل "الضاهر" عبر فضائية شاشة "الحياة"، وكان تم تأجيل عرض المسلسل لفترة طويلة.


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