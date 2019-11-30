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"أول يوم في البعد" تتجاوز مليوني مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:47 ص
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بوابة الفجر
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نجحت أغنية "أول يوم في البعد" للنجم عمرو دياب، في كسر حاجز المليوني مشاهدة وذلك خلال قناة الهضبة الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي.

ولاقت الأغنية فور طرحها تفاعلًا من الجمهور فور عرضها، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بها.

يشار إلى أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 ، وذلك وسط حضور حشد كبير من ضيوف المهرجان، جمهور عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الأيام القادمة لطرح ألبومه "أنا غير" كاملًا، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات استماع الأغاني الإلكترونية، وقد طرح عمرو من الألبوم سبع أغانٍ حتى الآن، ولاقت أغاني الألبوم رواجًا واسعًا لدى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة القادمة، وكان قد طرح أولى أغاني الألبوم في بداية صيف 2019.

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الكلمات المفتاحية

فنان عمرو الجويلي الهضبة الفجر الفني أول يوم في البعد

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