موعد مباراة ريال مدريد و ألافيس اليوم في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس Real madred







يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على نادي ديبورتيفو ألافيس غداً السبت 30 نوفمبر، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك بملعب مينديزوروزا.





ويسعى ريال مدريد بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان لتحقيق الفوز والبقاء ضمن صراع الصدارة مع برشلونة وأتليتيكو مدريد، اللذان سيتقابلان في قمة الجولة الأحد القادم.





غيابات ريال مدريد عن مباراة ألافيس



وسيفتقد المدير الفني زين الدين زيدان لخدمات نجميه البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي رافائيل فاران خلال مباراة ألافيس، بسبب تعرضهما للإصابة خلال مواجهة الفريق الماضية مع باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة ألافيس



وفي ضوء غيابات ريال مدريد عن اللقاء، من المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان اللقاء بالتشكيل التالي.



حراسة المرمى: تيبو كورتوا



خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – سيرخيو راموس – مارسيلو



خط الوسط: لوكا مودريتش – كاسميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسو ألاركون



خط الهجوم: كريم بنزيما – رودريجو جوس.





ترتيب ريال مدريد والأفيس قبل مواجهات الجولة 15



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل ألافيس المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.