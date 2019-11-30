خالد منتصر: اقتصار جامعة الأزهر على المسلمين فقط ضد المواطنة

قال الإعلامي والمفكر السياسي خالد منتصر، إن الأزهر مؤسسة تقود الحركة الوطنية طوال تاريخها حتى أثناء الحملة الفرنسية، لافتًا إلى أنه تم تطبيق قرار في الستينيات لإدخال الكليات العلمية والعملية في جامعة الأزهر.



وأشار "منتصر"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، إلى أن اقتصار جامعة الأزهر على المسلمين فقط ضد المواطنة، لافتًا إلى أنه يجب على الأزهر أن يظل مقصورًا على العلوم الشرعية فقط وليس الكليات المدنية مثل الطب والهندسة وغيرها.



وأكد المفكر السياسي، أنه ليس ضد مؤسسة الأزهر، مشددًا على أن المؤسة لها تاريخ من الاستنارة والحركة الوطنية، معلقًا: "ولكن هناك تيار أرجو ألا يسيطر على مؤسسة الأزهر".

