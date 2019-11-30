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خسارة "ضربة البداية" بدور المجموعات الإفريقي "نذير شؤم" للأهلي.. وسيناريو تونسي قد يقوده لمعانقة الأميرة السمراء (تقرير)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:22 ص
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الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
علاء خليف
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استهل فريق الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالهزيمة 1 / 0 أمام النجم الساحلي التونسي في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة 29 نوفمبر الجاري، على ستاد "رادس" بتونس، وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من زمن اللقاء. 

ويشارك الأهلي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه، منذ تعديل الاتحاد الإفريقي "كاف" لوائح البطولة والعمل بنظام المجموعات منذ عام 1997 وحتي الآن، ونجح المارد الأحمر في تخطي هذه المرحلة 11 مرة سابقة، وأكمل مشواره نحو التتويج بلقب البطولة القارية 6 مرات.

ليست هذه المرة الأولي الذي يخسر فيها الأهلي مباراته الأولي في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكنه تعرض للهزيمة في "ضربة البداية" بهذه المرحلة 4 مرات سابقة، فشل في تجاوز مرحلة المجموعات 3 مرات، بينما تخطاها مرة وحيدة واستكمل مشواره نحو نهائي البطولة والتتويج باللقب الإفريقي.

ماذا يفعل الأهلي عندما يخسر "ضربة البداية" في دور المجموعات الإفريقي؟

- 2000:

خسر الأهلي في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2000 أمام فريق هارتس أوف أوك الغاني بنتيجة 2-1 في غانا، وسجل هدف الأحمر (علاء إبراهيم)، ولم يستطيع الفريق تجاوز هذه المرحلة حيث احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط خلف بطل غانا المتصدر بـ14 نقطة، وكان يتأهل صاحب المركز الأول فقط للمباراة النهائية.

- 2002:

خسر الفريق الأهلاوي مجددًا في "ضربة البداية" بدور المجموعات الإفريقي أمام جان دارك السنغالي عام 2002، بنتيجة 2-1 في القاهرة، وسجل هدف الأحمر (أحمد بلال)، وفشل بطل مصر في تجاوز مرحلة المجموعات أيضًا، حيث تذيل ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

- 2006:

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات الإفريقي عام 2006 بخسارة أمام الصفاقسي التونسي بهدف نظيف على ستاد "الطيب المهيري" بتونس، واستطاع المارد الأحمر التأهل عن هذه المجموعة بعدما احتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف بطل تونس المتصدر بـ12 نقطة، والمثير في الأمر أن الأهلي أكمل مشواره حتي المباراة النهائية واصطدم بالصفاقسي مجددًا وتعادل الفريقين بالقاهرة 1/1، وحقق بطل مصر فوزا مثيرًا على ستاد "رادس" بتونس بهدف نظيف سجله محمد أبوتريكة وتوج بلقب البطولة.

بداية مشوار الأهلي في دور المجموعات عام 2006، تشبه بدايته بالنسخة الحالية للبطولة، حيث المارد الأحمر خسر خارج ملعبه أيضًا أمام فريق تونسي (النجم الساحلي)، وبنفس النتيجة 1/0... يا تري هل ينجح في تكرار هذا الإنجاز ويتجاوز دور المجموعات، ويستكمل المشوار نحو المباراة النهائية والتتويج باللقب الإفريقي؟

- 2016:

افتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بخسارة مدوية "خارج ملعبه" أمام زيسكو يونايتد بطل زامبيا بنتيجة 3-2، وسجل ثنائية الأهلي المهاجم الغاني جون أنطوي، ولم يستطيع المارد الأحمر تجاوز مرحلة المجموعات في هذه النسخة من البطولة بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

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