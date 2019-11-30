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برلماني يطالب بإنشاء مطار مدنى داخل أخر عسكري بالدقهلية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
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الدكتور مكرم رضوان
الدكتور مكرم رضوان
محمد كشك
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تقدم الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن مركزي دكرنس وبني عبيد بمحافظة الدقهلية، بطلب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، يقترح فيه إقامة مطار مدنى بمدينة المنصورة.

وقال "رضوان" إن الاقتراح الذي تقدم به جاء استنادا للمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الطيران المدنى والدفاع والتخطيط؛ إنشاء مطار مدنى بمطار شاوة.

وأشار "رضوان" في الطلب الذي تقدم به إلى أهمية المطارات ودعمها الاقتصادى للدولة؛ وأنها مؤشر على رقي الأمم.

وتابع "رضوان": منطقة الدلتا تعانى من عدم وجود مطارات ما يحمل المواطنون عبء كبير في التنقل إلى مطار القاهرة، مشيرا إلى أن مطار المنصورة سيخدم ما يقارب الـ50 مليون نسمة.

وطالب عضو مجلس النواب؛ بإنشاء مطار مدني داخل مطار شاوة العسكري بمدينة المنصورة؛ بالتنسيق بين وزارتى الدفاع والطيران المدنى، مشيرا إلى المطارات المدنية داخل المطارات العسكرية بالمملكة العربية السعودية والتى تعمل بنفس النظام تقليلا للنفقات والمساحات المستخدمة.
برلماني يطالب بإنشاء مطار مدنى داخل أخر عسكري بالدقهلية
برلماني يطالب بإنشاء مطار مدنى داخل أخر عسكري بالدقهلية
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الكلمات المفتاحية

مطار مدني عسكري الدقهلية

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