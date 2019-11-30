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توفيق عكاشة عن حركة المحافظين: هذا الشخص أتوقع له مستقبل باهر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:14 ص
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هدى عبدالرازق
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علق الإعلامي توفق عكاشة، على تعيين 23 نائبا من الشباب في حركة المحافظين الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في مناصبهم، وأن يثبتوا وجودهم.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن تجربة إنتاج الكوادر والقيادات الجديدة متوقفة في مصر منذ 1975، مرجعا السبب إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات حل منظمة الشباب، واستبدلها بأمانة الشباب في حزب مصر العربي الإشتراكي، ثم أمانة الشباب في الحزب الوطني الديمقراطي.

ولفت الإعلامي توفيق عكاشة، إلى أن السادات كان قد كلف الدكتور عبد الأحد جمال الدين بأمانة شباب الحزب الوطني.

وتوقع مستقبل باهر لناجي الشهابي، نائب محافظ الجيزة.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد الأربعاء، أداء عدد من الشباب اليمين الدستورية نوابا للمحافظين، في حركة المحافظين الجديدة.
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الكلمات المفتاحية

سادات المحافظين الجديد المحافظي ابراهيم الشهابي

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