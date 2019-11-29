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3 عوامل جعلت الأهلي يخسر معركة رادس ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:36 م
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الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
أحمد عصام
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تعرض النادي الأهلي للهزيمة من فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب رادس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ياسين الشيخاوي هدف فريق النجم الساحلي التونسي هدف المباراة الوحيد في بداية الشوط الثاني، وكان قد تعرض أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي للطرد في الدقيقة 12 من المباراة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" 3 عوامل جعلت الاهلي يخسر معركته ضد نادي النجم الساحلي التونسي.

1- طرد أيمن أشرف
تعرض أيمن أشرف مدافع النادي الاهلي للبطاقة الحمراء في بداية المباراة، واربك هذا الطرد حسابات رينيه فايلر منذ أول ربع ساعة في المباراة، وخسر المارد الأحمر تغيير بنزول محمد هاني بدلا من وليد سليمان مبكرا في منتصف الشوط الأول ولعب النادي الأهلي بعشرة لاعبين أكثر من 75 دقيقة ضد النجم الساحلي التونسي.

2- دفاع النجم الساحلي
ظهر دفاع النجم الساحلي بقيادة مدربه جاريدو بشكل مميز طوال المباراة، ونجح في وقف خطورة مهاجمي الفريق الأهلاوي حيث لم يشكل الفريق الأحمر خطورة سوا في كرة واحدة للنيجيري جونيور أجايي في الشوط الثاني من المباراة.

3- حكم المباراة
جعل الحكم البوتسواني جوشوا بوندو حكم مباراة النادي الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي المباراة عصبية بين اللاعبين في اللقاء بعد طرد أيمن أشرف مبكرا، وأيضاً احتساب بعض الكرات الثابتة الفريقين خلال أحداث المباراة، وأيضا التدخلات العنيفة بين اللاعبين ولم ينجح في الحفاظ على الهدوء في اللقاء.
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