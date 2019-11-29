"لو لبست خيش هتفضل حلوة".. إيمي سالم في أحدث جلسة تصوير (صور)

نشرت الفنانة إيمي سالم أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت بإطلالة بديعة مستوحاة من الأزياء الإسبانية، وذلك من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".



ظهرت إيمي بفستان أبيض بأكتاف ساقطة، وكان شعر منسدلا، واستخدمت "مكياج" خفيفًا للغاية، وشكرت من ساعدها فى نجاح جلسة التصوير وظهورها بهذا الشكل، حيث علقت على الصورة قائلة: "شكرا أنابوب فاشون للمصممة هبة كامل على هذه الملابس الرائعة لأول مرة أشعر أنى مثل عروسة فى ملابس غجرية، حتى التقفيل رائع والمواد المستخدمة مذهلة، وأنا أصبحت مدمنة على تصميماتك"، كما شكرت مصور جلسة التصوير أحمد فريد.



جاءت تعليقات جمهورها معجبة بملابسها وشكلها، فجاءت بعض التعليقات كالتالي: "إيمي سالم لو تلبس خيشة حلوة"، وكتب آخر: "أنت معندكيش النية إنك تكبري"، وتابع آخر: "هو علشان أنت جميلة الصورة طلعت حلوة".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة إيمي سالم، هومشاركتها في مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر، في رمضان الماضي، وكان مسلسل كوميديًا، حقق نجاحًا كبيرًا، وكانت أبرز أدوار إيمي مشاركتها في فيلم "ما تيجي نرقص"، مع الفنانة يسرا، وهو من إخراج المخرجة إيناس الدغيدي.

