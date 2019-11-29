Advertisements
Advertisements
Advertisements

المنتخب السعودي يكمل تحضيراته لمواجهة البحرين

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

اختتم المنتخب الأخضر السعودي، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته للقاء البحرين في ثاني مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية تحت إشراف هيرفي رينار، وبدأت بتمارين الإحماء قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.

وكان الأخضر خسر مواجهته الأولى أمام المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف لهدف يوم الأربعاء الماضي، فيما سيلعب آخر مبارياته في المجموعة أمام المنتخب العماني يوم الاثنين المقبل.

المنتخب السعودي يتقدم مركزين
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد كشف يوم أمس الخميس، عن تصنيفه الشهري الجديد، الذي شهد تقدمًا طفيفًا لصالح المنتخب السعودي.

هذا واحتل المنتخب الأخضر المركز السادس آسيويًا وعربيًا، والـ 67 عالميًا برصيد 1351 نقطة.

وفي شهر نوفمبر، حقق المنتخب السعودي تعادلًا سلبيًا أمام الأوروجواي في مباراة ودية بشهر نوفمبر الجاري، بينما عاد من طشقند بفوز غالً ضد المنتخب الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات كأس آسيا؛ ليتقدم في التصنيف الجديد بمركزين بعدما حقق تعادلًا وانتصارًا خلال مجريات شهر نوفمبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المنتخب السعودي المنتخب السعودية السعودي البحرين

أخبار تهمك

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم.. طرد أيمن أشرف

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بث مباشر وحصري.. النجم الساحلي يسجل الهدف الأول AHLY NATCH

منذ ساعتين و 10 دقيقة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 7 ساعات

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ حوالي 4 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 4 ساعات

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

المنتخب السعودي يختتم تدريباته الجماعية لمواجهة العراق غدًا

موعد ظهور هيرفي رينارد في أول مباراة مع المنتخب السعودي

تعرف على تاريخ مواجهات السعودية وأوزبكستان قبل مواجهة اليوم

يلا شووت MATCH SAUDIA مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش السعودية KSA SPOR

رينارد يضم سباعي المنتخب لتعويض غياب لاعبي الهلال

منتخب السعودية يحقق تقدماً بمركزين في تصنيف "الفيفا" الشهري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

02:40 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status