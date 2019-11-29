المنتخب السعودي يكمل تحضيراته لمواجهة البحرين





اختتم المنتخب الأخضر السعودي، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته للقاء البحرين في ثاني مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج "خليجي 24"، وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية تحت إشراف هيرفي رينار، وبدأت بتمارين الإحماء قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الملعب.





وكان الأخضر خسر مواجهته الأولى أمام المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف لهدف يوم الأربعاء الماضي، فيما سيلعب آخر مبارياته في المجموعة أمام المنتخب العماني يوم الاثنين المقبل.





المنتخب السعودي يتقدم مركزين

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد كشف يوم أمس الخميس، عن تصنيفه الشهري الجديد، الذي شهد تقدمًا طفيفًا لصالح المنتخب السعودي.

هذا واحتل المنتخب الأخضر المركز السادس آسيويًا وعربيًا، والـ 67 عالميًا برصيد 1351 نقطة.

وفي شهر نوفمبر، حقق المنتخب السعودي تعادلًا سلبيًا أمام الأوروجواي في مباراة ودية بشهر نوفمبر الجاري، بينما عاد من طشقند بفوز غالً ضد المنتخب الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات كأس آسيا؛ ليتقدم في التصنيف الجديد بمركزين بعدما حقق تعادلًا وانتصارًا خلال مجريات شهر نوفمبر.



