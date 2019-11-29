Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:01 م
Advertisements
الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
حسام مجدي
Advertisements
ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي، حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي من تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "رادس" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا
وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي الفوز من نظيره الأهلي، مستغلا النقص العددي للاعبي النادي الأهلي، بعد تعرض أيمن أشرف لطرد مبكر في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، عقب إيقافه للاعب بيده أثناء طريقه للمرمى، حصل إثرها الضيوف على ركلة حرة مباشرة، تصدى لها حائط الصد بنجاح.

وصمد لاعبي الاهلي دفاعيا أمام الشراسة الهجومية للنجم الساحلي، قبل أن يقوم فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بإخراج وليد سليمان، ونزول محمد هاني بديلا له لتعويض طرد أيمن أشرف، لينهي حكم المباراة الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن ياسين الشيخاوي من مباغتتة مرمى الحارس محمد الشناوي بالهدف الأول في الدقيقة 50 من زمن المباراة، ليعلن عن هدف التقدم للفريق التونسي، مستغلا النقص العددي للمارد الأحمر.

ولم ينجح لاعبي الأهلي في إدراك هدف التعادل طوال أحداث الشوط الثاني رغم العديد من المحاولات، بسبب البسالة الدفاعية الكبيرة التي أظهرها لاعبو الفريق التونسي على أرضهم ووسط جماهيرهم.

وفي نفس المجموعة، تمكن الهلال السوداني من تحقيق الفوز على نظيره بلاتنيوم الزمبابوي بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي
1- الهلال السوداني برصيد 3 نقاط.
2- النجم الساحلي التونسي برصيد 3 نقاط.
3- الأهلي المصري بدون نقاط.
4- بلاتنيوم الزمبابوي بدون نقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كورة مباراة الاهلي يلا شوت الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي نتيجة مباراة الاهلي اليوم في دوري أبطال افريقيا موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر كول كورة مباراة الاهلي كورة لايف مباراة الاهلي اليوم كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي كورة جول مشاهدة مباراة الاهلي كورة اون لاين مباراة الاهلي قناة مفتوحة مباراة الاهلي قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي في الجول مباراة الاهلي طرد أيمن أشرف شاهد مباراة الاهلي رابط مباراة الاهلي بي ان سبورت دوري ابطال افريقيا دوري أبطال إفريقيا اليوم تردد بي ان سبورت

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم.. طرد أيمن أشرف

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ ساعتين و 32 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 3 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 6 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بث مباشر وحصري.. النجم الساحلي يسجل الهدف الأول AHLY NATCH

منذ ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ ساعتين و 17 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في الشوط الأول ahly vs etoile du sahel ‏

نتيجة مباراة الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا CAF Champions League

عاجل.. الشيخاوي يضرب شباك الأهلي ويمنح النجم التقدم (فيديو)

نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.. النجم يسجل الهدف الأول

هدف مباراة الأهلي اليوم ضد النجم الساحلي «دوري أبطال إفريقيا»

عاجل.. إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والنجم الساحلي (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

02:30 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

02:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status