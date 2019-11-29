نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا اليوم ahly vs etoile du sahel ‏(ترتيب المجموعة)

تغلب فريق النجم الساحلي التونسي على ضيفه الأهلي المصري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري، على ستاد "رادس" في تونس، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.





شوط أول سلبي .. وطرد أهلاوي:

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجم الساحلي مساء الجمعة، بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، وجاءت أحداث هذا الشوط هادئة على المستوي الفني من جانب الفريقين والذين فضلوا التحفظ الدفاعي بشكل كبير مع بعض المحاولات الهجومية على استحياء خشية استقبال هدف مبكر يُربك الحسابات.





أكثر اللحظات إثارة خلال الشوط الأول كانت لحظة طرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بالدقيقة 13 بعد عرقلة متعمدة منه للاعب ماهر الحناشي لاعب النجم الساحلي، وذلك لمنع الأخيرة من استلام تمريرة طولية كانت ستضعه في إنفراد تام مع محمد الشناوي حارس مرمي المارد الأحمر، ليلعب الفريق الأهلاوي بـ 10 لاعبين حتي نهاية المباراة.





أما بالنسية لأخطر فرص الشوط الأول كانت من نصيب فريق النجم الساحلي التونسي، وتحديدًا للاعب ياسين الشيخاوي والذي تلقي تمريرة رائعة داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 19 ولكنه سدد الكرة بشكل غير متقن لتخرج بعيدًا عن المرمي الأهلاوي





وشهد هذا الشوط بعض الاحتكاكات بين أفراد دكة الاحتياطي في الفريقين الأهلي والنجم الساحلي التونسي، مما تسبب في توقف المباراة دقائق قليلة، قبل استئنافها مجددًا بعد انتهاء المشادة وعودة الطرفين لمقاعدهما.





النجم الساحلي يقهر الأهلي بهدف "الشيخاوي"

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب فريق النجم الساحلي الذي حاول استغلال النقص العددي في صفوف الأهلي لتسجيل هدف التقدم مبكرًا من أجل خطف النقاط الثلاث للمباراة.





ونجح بالفعل اللاعب ياسين الشيخاوي في تسجيل هدف التقدم للنجم الساحلي التونسي بعد 5 دقائق فقط من انطلاق احداث الشوط الثاني، وذلك بعدما تلقي تمريرة طولية من منتصف الملعب تسلمها بشكل جيد وسددها بقوة لتعانق شباك محمد الشناوي، وتمنح الفريق التونسي المقدمة.





بعد هدف النجم الساحلي قام لاعبو الأهلي بالضغط الهجومي المتقدم على دفاعات النجم في محاولة لخطف هدف التعادل، وسنحت بعض الفرص الخطيرة للاعبي الأحمر ولكنها لم تسفر عن أي أهداف للفريق الأهلاوي.

وحاول السويسري رينيه فايلر تنشيط الخط الهجومي للأهلي ودفع بالمغربي وليد أزارو بدلا من حسين الشحات، ليلعب بـ 2 مهاجمين في محاولة للضغط على الفريق التونسي لتسجيل هدف التعادل.





وشهدت الدقيقة 67 إصابة علي معلول لاعب الأهلي وحاول التحامل على نفسه واستكمال المباراة لكنه سقط أرضًا ولم يستطيع استكمال المباراة وخرج محمولا على نقالة بالدقيقة 68 ودخل المالي أليو ديانج بدلا منه.





استمرت المحاولات الهجومية الأهلاوية في الدقائق الأخيرة من أحداث المباراة واستطاع الوصول لمرمي النجم الساحلي الذي تراجع لمنطقة منتصف ملعبه واعتمد علي الهجمات المرتدة السريعة، ولكن لم تسفر هجمات الأهلي عن أي أهداف، واستمر الفريق التونسي متقدمًا بهدف دون مقابل حتي اطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء.





نتيجة مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز:

انتهت احداث مباراة الهلال السوداني ضد بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في نفس المجموعة بفوز بطل السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالسودان مساء اليوم.





ترتيب مجموعة الأهلي بعد مباريات اليوم:

1- النجم الساحلي .. 3 نقاط

2- الهلال السوداني .. 3 نقاط

3- الأهلي .. بدون نقاط

4- بلاتينيوم ستارز .. بدون نقاط