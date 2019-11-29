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"حبيتك بالتلاتة".. أغنية أزاحت المهرجانات عن عرش الأفراح (فيديو)
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:52 م
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الفجر الفني
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أصبحت أغنية "حبيتك بالتلاتة" للفنانة الأردنية نداء شرارة، هي أيقونة الأفراح المصرية والعربية، خلال الفترة الماضية، فقد انتشرت الفيديوهات التي تخطت الملايين مشاهدة للأغنية من داخل الافراح ورقص العروسين عليها.
استطاعت أغنية "حبيتك بالتلاتة" أن تغطي على أغاني المهرجانات، في الأفراح بشكل كبير في سابقة لا تحدث كثيرا، منذ ظهور أغاني المهرجانات، على الساحة الفنية.
تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مجموعة فيديوهات من أفراح مصرية، ظهر خلالها أناس يرقصون على الأغنية بدلًا من أغاني الأفراح.
الجدير بالذكر أن أغنية "حبيتك بالتلاتة" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ومن ألحان الملحن سامر أبو طالب، والتوزيع الموسيقي لجان ماري رياشي، وطرحت الأغنية من خلال قناة الفنانة نداء شرارة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، واقترب مقطع الفيديو من تحقيق مليون مشاهدة.
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