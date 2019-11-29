الساعة بـ3 آلاف جنيه وملابس حريمي.. تفاصيل سقوط شبكة شواذ الإنترنت بمدينة نصر

ألقت مباحث الأداب بمدينة نصر، القبض على شبكة شواذ تضم 4 شباب بشارع عباس العقاد، مارسوا الشذوذ عبر الإنترنت، باستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على 3000 جنيه في الساعة.





البداية عندما رصد رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب وجود صفحات لعدد من شباب الشواذ يروجون لممارسة الشذوذ عبر مواقع التواصل، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام وتبين من خلال التحريات أن 4 شباب شواذ استأجروا شقة منذ 3 شهور في إحدى العقارات بشارع عباس العقاد، ويروجون لأنفسهم عبر مواقع الإنترنت لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.



