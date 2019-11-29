الأهلي يتجرع مرارة الهزيمة الأولى تحت قيادة فايلر على يد النجم الساحلي بهدف نظيف

تجرع الأهلي مرارة الهزيمة الأولى تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وذلك على يد النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ستاد "رادس" بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويدين الفريق التونسي بهذا الفوز لمهاجم ياسين الشيخاوي والذي سجل هدف المباراة الوحيد والثلاث نقاط في الدقيقة ٥٠ من عمر اللقاء.



الشوط الأول



بداية اللقاء كانت هادئة من جانب كلا الفريقين، ولم تشهد الدقائق الأولى أي خطورة على أي مرمى، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.



وحصل عمرو السولية على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة بعد تدخل قوي من ياسين الشيخاوي، ليتلقى العلاج على أرضية الملعب ويعود للمشاركة بشكل طبيعي بعد إسعافه من قبل طبيب الفريق الأحمر.



بدأ الفريق الأهلي في السيطرة على مجريات اللقاء مع حلول الدقيقة السادسة بفضل تحركات حسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيورأجاي.



وعلى عكس سير اللقاء وفي الدقيقة ١٣ تلقى أيمن أشرف البطاقة الحمراء بناءً على قرار حكم المباراة بعد دفعه لماهر الحناشي الذي تلقى تمريرة طولية من وسط الملعب، لينفذها مرتضى بن وناس لكن كرته ارتطمت بالحائط وتضيع أول فرص المباراة لصالح النجم الساحلي.



وفي الدقيقة ١٨ تلقى ياسين الشيخاوي بينية متقنة ضربت دفاع الأهلي لكنه سدد الكرة بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي وتضيع فرصة خطيرة للفريق التونسي.



ومن جملة منظمة بين مرتضو وناس وياسين الشخاوي الذي مرر الكرة محمد المثناني داخب منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة ضعيفة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في الدقيقة ٢٦.



وحصل بن وناس على البطاقة الصفراء الأولى في صفوف الفريق التونسي في الدقيقة ٢٩ بعد تدخل قوي على رمضان صبحي في وسط الملعب.



وفي الدقيقة ٣٠ قرر فايلر الدفع بمحمد هاني بدلًا لوليد سليمان لسد الفراغ الذي ظهر في دفاع الأهلي بعد طرد أيمن أشرف.



واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة لصالح حسين الشحات من الناحية اليسرى بعد دفعة من عمر كوناني لينفذها محمد مجدي "قفشة" داخل منطقة الجزاء لكن زياد بوغطاس أبعدها عن منطقة جزاء فريقه.



ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد على واقع النتيجة، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.



الشوط الثاني



ومع انطلاقة الشىوط الثاني وضحت نية النجم الساحلي في التقدم وتحقق للاعبيه ما أرادوا حيث مرر محمد المثناني كرة رائعة إلى ياسين الشيخاوي من فوق رأس رامي ربيعة ليضعها داخل الشباك في الدقيقة ٥٠ ومسجلًا الهدف الأول لأصحاب الأرض.



بعد الهدف الأول للنجم الساحلي سعى لاعبيه لإضافة الهدف الثاني حسث انطلق ماهر الحناشي ومرر الكرة على رأس الشيخاوي الذي سددها لكن محمد الشناوي حولها إلى ركلة ركنية، في المقابل غابت الخطورة الهجومية للأهلي ووضح تأثر الفريق بطرد أيمن أشرف الذي تعرض له في الشوط الأول.



وفي الدقيقة ٦٠ قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجراء التغيير الثاني لفريقه بإشراك المغربي وليد أزارو، بدلاً من حسين الشحات، في محاولة لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأهلاوي.



وزادت معاناة الفريق الأحمر بإصابة ظهيره الأيسر علي معلول في الدقيقة ٦٧ ليغادر ملعب المباراة ويحل زميله أليو ديانج بديلًا له.



وتحصل محمد مجدي "قفشة" على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٧٥ سددها أحمد فتحي أعلى عارضة أشرف كرير حارس مرمى النجم الساحلي.



ومع حلول الدقيقة ٨٣ هيأ رمضان صبحي الكرة على حدود منطقة جزاء النجم الساحلي إلى محمد مجدي "قفشة" ليسددها الأخير قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لأشرف كرير حارس مرمى أصحاب الأرض.



ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر المباراة أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بفوز النجم الساحلي بهدف نظيف.



وبهذه النتيجة رفع النجم الساحلي رصيده إلى ٣ نقاط، بينما بقي الأهلي خاليًا من النقاط.

