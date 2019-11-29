ليه معظم الإرهابيين خريجي الكليات العملية؟.. خالد منتصر يجيب (فيديو)



أكد الإعلامي والمفكر السياسي، خالد منتصر، أن العلم في الصغر مثل النقش على الحجر كما يقال، متابعًا: "العلم في الصغر مثل الوشم في العقل والوجدان"، لافتًا إلى أن الإرهابيين تعلموا أن التفكير النقدي جريمة، كما تعلموا أنهم لا يجب عليهم أن يسألوا.



وكشف "منتصر"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، لماذ يكون معظم الإرهابيين من الكليات العملية، قائلًا إن ذلك يرجع إلى عدم وجود دراسة علوم إنسانية.



وطالب وزير التربية والتعليم بإدخال منهج الفلسفة في العلوم التجريبية، متابعًا: "صعب جدًا نلاقي أستاذ فلسفة إرهابي؛ لأن الفلسفة أساسها حب الحكمة والجدل والحوار".

