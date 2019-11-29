هدف مباراة الأهلي اليوم ضد النجم الساحلي «دوري أبطال إفريقيا»

استطاع نادي النجم الساحلي التونسي أن يسجل هدفه الأول في مرمى النادي الأهلي في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس الأولمبي.





الشيخاوي يسجل هدف النجم الساحلي الأول في مرمى الأهلي

وسجل الشيخاوي هدف نادي النجم الساحلي الأول في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 50 عن طريق تسديدة رائعة بعد خطأ دفاعي من لاعبو الأهلي.





ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا

وبدأ الشوط الأول بشكل هادئ من جانب الفريقين بمرور الوقت ظهرت سيطرة على الكرة من جانب النادي الأهلي الذي شكل القليل من الخطورة على مرمى نادي النجم الساحلي.





وتفاجئ الأهلي بطرد أيمن أشرف في الدقيقة 13 عقب تدخل قوي على لاعب النجم الساحلي ليكمل الأهلي المباراة ناقص العدد وحاول لاعبو النجم الساحلي استغلال النقص العددي للأهلي لخطف الهدف الأول وهددوا مرمى المارد الأحمر بأكثر من كرة ولكن دون جدوى.





وعلى الرغم من النقص العددي ولكن كان هناك سيطرة واضحه من جانب النادي الأهلي على الكرة وشكل خطورة على مرمى النجم الساحلي ولكن هدأت المباراة من جانب الفريقين في الدقائق الأخيرة وعجز كلا الفريقين عن تسجيل أي أهداف لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.



