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ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز قطر والعراق اليوم في خليجي 24

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:16 م
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خليجي 24
خليجي 24
أميرة فطيم
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بدأت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر، اليوم الجمعة، بلقائين مثيرين:-

وتستمر بطولة كأس الخليج العربي، حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر، والعراق، والإمارات، واليمن، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب المجموعة الأولى عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019:-

مباراة قطر ضد اليمن

حقق منتخب قطر فوزا ثمينا على المنتخب ​اليمن​ي، بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة ​كأس الخليج العربي​ "خليجي 24".

وافتتح عبدالكريم حسن أهداف اللقاء لصالح قطر عند الدقيقة 29، قبل أن يحرز الهدف الثاني له ولفريقه بتمريرة حاسمة استقرت في شباك اليمن عند الدقيفة 37 من عمر الشوط الأول، فيما أحرز المعز علي عبدالله الهدف الثالث عند الدقيقة 57.

وسجل عبدالكريم الهدف الرابع والثالث له "هاترك" عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 72.

فيما أحرز عبد الله عبد السلام الهدف الخامس، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى اليمن عند الدقيقة 85.

واختتم أكرم حسن عفيف أهداف اللقاء عند 90، ليعلن حكم المباراة فوز قطر على اليمن بسته أهداف دون رد.

وبهذا الفوز رفع قطر رصيده الى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد اليمن بدون نقاط في المركز الأخير.

مباراة العراق ضد الإمارات

خطف المنتخب العراقي بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب الإمارات، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

وافتتح المهاجم علاء عباس أهداف اللقاء لصالح منتخب العراق، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الإمارت عند الدقيقة السادسة.

فيما أحرز علاء عبد الزهرة الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء بضربة رأسية ليضعها في مرمى الإمارات عند الدقيقة 37.


وبهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 3 نقاط في المركز الثاني.


وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى من العربي كأس الخليج العربي "خليجي 24":-


1- العراق برصيد 6 نقاط

2- قطر برصيد 3 نقاط

3- الإمارات برصيد 3 نقاط

4- اليمن بدون نقاط
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الكلمات المفتاحية

قطر خليجي 24 اليمن العراق الإمارات

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