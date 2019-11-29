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نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.. النجم يسجل الهدف الأول

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:12 م
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الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
محمد جمال
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 تقدم النجم الساحلى التونسي بهدف فى الدقائق الأولى من زمن الشوط الثانى من اللقاء المقام بين النجم والأهلي المصري المقام علي الملعب الأولمبي برادس فى تونس، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف النجم الساحلي الاول قائد النجم اللاعب ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من زمن المباراة بعد عرضية يستلمها مهاجم النجم ويسددها علي يمين محمد الشناوي حارس الاهلي بعدما تخطت الكرة مدافع الأهلي رامى ربيعة.

وتلقي أيمن أشرف البطاقة الحمراء فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول بعدما قام ااحكم جوشوا بوندا بإشهار البطاقة الحمراء بعد سقوط مهاجم النجم الساحلي، ليفتقد الأهلي أحد مدافعيه خلال اللقاء الصعب أمام النجم الساحلي.

وقام رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتغيير مبكر فى الدقيقة 30 بنزول محمد هانى ودخول أحمد فتحي فى مركز اامدافع ليلعب بعد طرد أيمن أشرف.

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