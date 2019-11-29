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نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي AHLY - دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:58 م
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الاهلي
الاهلي
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نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في الشوط الأول، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فرض نتيجة التعادل على مضيفه النجم الساحلي التونسي، على الرغم من تعرض مدافع الفريق حسين الشحات للطرد، في أول عشرة دقائق من بداية المباراة، عقب إيقافه للاعب بيده أثناء طريقه للمرمى.

نتيجة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في الشوط الأول
وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة، رغم النقص العددي للاعبي النادي الأهلي، بعد تعرض أيمن أشرف لطرد مبكر، حصل إثرها الضيوف على ركلة حرة مباشرة، تصدى لها حائط الصد بنجاح.
وتمكن لاعبي الاهلي من الاستبسال الدفاعي أمام الشراسة الهجومية للنجم الساحلي، قبل أن يقوم فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بإخراج وليد سليمان، ونزول محمد هاني بديلا له لتعويض طرد أيمن أشرف.

لينهي حكم المباراة الشوط الأول بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعع بينهما حاليا على ملعب رادس ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات، في إنتظار أحداث الشوط الثاني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل قد بدأ التشكيل في مواجهة النجم كالتالي بقيادة مديره الفني السويسري فايلر:

حراسة المرمي : محمد الشناوي.
خط الدفاع : أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.
خط الوسط : محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.
خط الهجوم : جونيور أجايي.
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