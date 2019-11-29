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عاجل.. وائل جمعة يهاجم حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي بعبارات مثيرة (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:58 م
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الاهلي والنجم
الاهلي والنجم
الفجر الرياضي
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هاجم وائل جمعة المحلل في قنوات بي إن سبورتس حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي والمقامة حاليا على الملعب الأوليمبي برادس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وكان حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه أيمن أشرف في الدقيقة 13 من عمر اللقاء بعد عرقلة من الأخير لمهاجم النجم الساحلي الذي كان قريبا من المرمى.

 

وقال وائل جمعة أثناء الاستوديو التحليلي للمباراة عبر بي إن سبورتس: "الحكم دبح الأهلي في الشوط الأول وأشهر البطاقة الحمراء بطريقة ظالمة لأيمن أشرف فاللاعب يستحق البطاقة الصفراء ولا يستحق الطرد المباشر لأن الكرة لم تكن في استحواذ مهاجم النجم الساحلي.

 

وكان رينيه فايلر اضطر عقب طرد أيمن أشرف لإجراء تبديل بإشراك محمد هاني بدلا من وليد سليمان.


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الكلمات المفتاحية

وائل جمعة طرد أيمن أشرف طرد رياضة الدوري الافريقي الاهلي والنجم اخبار الرياضة

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