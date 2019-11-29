ملخص مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا.. النتيجة والأهداف

انتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ضد نادي النجم منذ قليل بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس الأولمبي.





ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا

وبدأ الشوط الأول بشكل هادئ من جانب الفريقين بمرور الوقت ظهرت سيطرة على الكرة من جانب النادي الأهلي الذي شكل القليل من الخطورة على مرمى نادي النجم الساحلي.





وتفاجئ الأهلي بطرد أيمن أشرف في الدقيقة 13 عقب تدخل قوي على لاعب النجم الساحلي ليكمل الأهلي المباراة ناقص العدد وحاول لاعبو النجم الساحلي استغلال النقص العددي للأهلي لخطف الهدف الأول وهددوا مرمى المارد الأحمر بأكثر من كرة ولكن دون جدوى.





وعلى الرغم من النقص العددي ولكن كان هناك سيطرة واضحه من جانب النادي الأهلي على الكرة وشكل خطورة على مرمى النجم الساحلي ولكن هدأت المباراة من جانب الفريقين في الدقائق الأخيرة وعجز كلا الفريقين عن تسجيل أي أهداف لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.





مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد النادي الأهلي المصري في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي النجم الساحلي التونسي ونادي الهلال السوداني ونادي بلاتينيوم.