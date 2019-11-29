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دوري أبطال إفريقيا - نتيجة مباراة الاهلي والنجم الساحلي CAF Champions League

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:48 م
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الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
أحمد عصام
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انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فريق النجم الساحلي التونسي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام على ملعب رادس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحداث الشوط الأول بين الأهلي والنجم الساحلي :-
وبدأ النادي الأهلي المباراة بشكل جيد واستحوذ على الكرة في أول 10 دقائق، وتعرض مدافعه ايمن اشرف للطرد في الدقيقة 12 من المباراة بعد عركلة مهاجم النجم الساحلي التونسي، وسيطر الحذر على الفريقين طوال أحداث الشوط الأول خوفا من تلقي الأهداف، وشارك محمد هاني بدلا من وليد سليمان وذلك من أجل الحفاظ على الجانب الدفاعي للنادي الأهلي بعد طرد لاعبه.

وفي إطار منافسات تلك المجموعة أيضا يتقدم نادي الهلال السوداني على فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي تقام في السودان، وفي حال استمرار نتائج المباراتين على تلك النتيجة سيتصدر الفريق السوداني مجموعته برصيد 3 نقاط.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزا على منافسه فريق الجونة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز والذي عاد من توقفه بعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، ويسعى المارد الأحمر للحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي بالجولات الأخيرة.
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