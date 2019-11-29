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رضا عبد العال: أحترم تعاقدي مع بلدية المحلة.. وفكرة تدريب الزمالك في بداية الموسم

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:47 م
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رضا عبد العال
رضا عبد العال
أنور أبو الهيثم
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أكد رضا عبد العال، المدير الفني الحالي لنادي بلدية المحلة، ارتياحه بقيادة الفريق المحلاوي خاصة بعد أن نجح لاعبو الفريق في استعادة الثقة في أنفسهم وتحقيق الفوز الثاني على التوالي على نادي الأولمبي بهدف نظيف، وذلك عقب التغلب على بيلا بنفس النتيجة.

 

رضا عبد العال: أحترم تعاقدي مع بلدية المحلة.. وفكرة تدريب الزمالك في بداية الموسم


وقال عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" إن مجلس إدارة النادي منذ أن تولى القيادة الفنية للفريق، يعمل على تنفيذ طلباتنا من الناحية الأدبية أو المالية، لافتا إلى أنه قبل مهمة تدريب الفريق عقب اقتناعه بلاعبي الفريق بالرغم من الخسارة الذي شاهدها للفريق أمام نادي عرب الرمل في الدور التمهيدي لكأس مصر.

 

واختتم نجم الأهلي والزمالك السابق أنه يحترم تعاقده مع الفريق المحلاوي نافيا ما يتردد عن نية تدريبه الزمالك حال تعرض الفريق الزمالكوية لنتيجة سلبية أمام نادي مازيمبي الكونغولي في افتتاح مرحلة المجموعات من دوري الأبطال الأفريقية، مؤكدا أن فكرة الإنضمام لتدريب الزمالك يكون مع بداية الموسم الجديد وبفترة إستعداد تؤهل الإدارة الفنية لأداء عملها.

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الكلمات المفتاحية

رياضة رضا عبد العال الدوري الافريقي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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