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نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي.. شوط أول سلبي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:47 م
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الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
علي نبوي
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حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة النجم الساحلي التونسي أمام الأهلي المصري والمقامة على ستاد "رادس" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.
بداية اللقاء كانت هادئة من جانب كلا الفريقين، ولم تشهد الدقائق الأولى أي خطورة على أي مرمى، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

وحصل عمرو السولية على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة بعد تدخل قوي من ياسين الشيخاوي، ليتلقى العلاج على أرضية الملعب ويعود للمشاركة بشكل طبيعي بعد إسعافه من قبل طبيب الفريق الأحمر.

بدأ الفريق الأهلي في السيطرة على مجريات اللقاء مع حلول الدقيقة السادسة بفضل تحركات حسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيورأجاي.

وعلى عكس سير اللقاء وفي الدقيقة ١٣ تلقى أيمن أشرف البطاقة الحمراء بناءً على قرار حكم المباراة بعد دفعه لماهر الحناشي الذي تلقى تمريرة طولية من وسط الملعب، لينفذها مرتضى بن وناس لكن كرته ارتطمت بالحائط وتضيع أول فرص المباراة لصالح النجم الساحلي.

وفي الدقيقة ١٨ تلقى ياسين الشيخاوي بينية متقنة ضربت دفاع الأهلي لكنه سدد الكرة بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي وتضيع فرصة خطيرة للفريق التونسي.

ومن جمل منظمة بين مرتضو وناس وياسين الشخاوي الذي مرر الكرة محمد المثناني داخب منطقة الجزاء لكنه سدد الكرة ضعيفة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في الدقيقة ٢٦.

وحصل بن وناس على البطاقة الصفراء الأولى في صفوف الفريق التونسي في الدقيقة ٢٩ بعد تدخل قوي على رمضان صبحي في وسط الملعب.

وفي الدقيقة ٣٠ قرر فايلر الدفع بمحمد هاني بدلًا لوليد سليمان لسد الفراغ الذي ظهر في دفاع الأهلي بعد طرد أيمن أشرف.

واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة لصالح حسين الشحات من الناحية اليسرى بعد دفعة من عمر كوناني لينفذها محمد مجدي "قفشة" داخل منطقة الجزاء لكن زياد بوغطاس أبعدها عن منطقة جزاء فريقه.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد على واقع النتيجة، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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