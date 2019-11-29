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هل يشارك بوجبا في مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا؟

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:29 م
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بول بوجبا
بول بوجبا
حسام مجدي
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كشف أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أخر تطورات إصابة الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق.

 

إصابة بوجبا وغيابه عن صفوف مانشستر يونايتد

وكان بوجبا يعاني من إصابة قوية في الكاحل تسببت في غيابه عن صفوف نادي مانشستر يونايتد منذ شهر سبتمبر الماضي وهو حاليا يتواجد في مدينة ميامي الأمريكية للخضوع إلى برنامج تأهيلي ليتمكن من العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

 

سولشاير يكشف أخر تطورات إصابة بوجبا

وكشف سولشاير عن أخر تطورات إصابة بوجبا في تصريحات صحفية اليوم الجمعة قائلا: "بوجبا يحاول حاليا أن يكثف تعافيه من الإصابة ولكن دعونا نرى كيف سيكون حالا مناسبا للمباراة وهو متاح، ونحن بالطبع نريد أن يعود في أقرب وقت ممكن".

 

موقف بوجبا من المشاركة من مواجهة أستون فيلا

أما عن موقف بوجبا من المشاركة في مباراة أستون فيلا قال سولشاير: "لا لن يتمكن بول بوجبا من المشاركة في المباراة القادمة ضد أستون فيلا".

 

مشاركات بول بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدورس الإنجليزي

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا الإنجليزي يوم الأحد القادم 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الكلمات المفتاحية

رياضة بول بوجبا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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