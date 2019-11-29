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نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم.. طرد أيمن أشرف

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:26 م
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طرد أيمن أشرف
طرد أيمن أشرف
محمد جمال
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تعرض مدافع النادي الأهلي أيمن أشرف لحالة طرد خلال لقاء الأهلي والنجم الساحلي والمقام علي الملعب الأولنبي رادس بتونس ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

وتلقي أيمن أشرف البطاقة الحمراء فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول بعدما قام ااحكم جوشوا بوندا بإشهار البطاقة الحمراء بعد سقوط مهاجم النجم الساحلي، ليفتقد الأهلي أحد مدافعيه خلال اللقاء الصعب أمام النجم الساحلي.

ولم يقوم المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأي تغييرات بعد حالة الطرد التى تلقاها الفريق بخروج أيمن أشرف.

وقام لاعبي النادي الأهلي بالإعتراض على قرار الحكم ولكن دون جدوي.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، احمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان
خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي.

ويسعي النادي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم السلحلي التونسي اليوم فى أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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