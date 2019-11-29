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تهاني الجبالي: حمّلنا الرئيس السيسي ما لاطاقة له به

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:20 م
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المستشارة تهاني الجبالي
المستشارة تهاني الجبالي
أمنية فوزي
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قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن الدولة تؤسس لبناء الجمهورية الثالثة منذ ثورة 30 يونيو، متابعة: "حملنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ما لا طاقة له به، حملنا الرئيس كل شيء، ونتائج كل شيء".

وأوضحت "الجبالي"، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن الوطن في مرحلة تأسيسية شاملة، وأن ما حدث في المجال الاقتصادي أعاد البنية الأساسية لمصر.

ووجهت التحية للجيش المصري والشرطة المصري؛ بسبب وجود جناح اقتصادي لهما، متابعة: "أؤيد الدور الاقتصادي للجيش والشرطة"، مؤكدة أنه يجب على جميع المؤسسات أن تتحمل المسئولية.

وأكدت أن الإصلاح السياسي ليس مسئولية الرئيس السيسي فقط، ولكنها مسئولية النخب، متابعة: "نحتاج إلى مؤتمر للحوار الوطني تدعو إليه مؤسسة ثقافية كبيرة".
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الكلمات المفتاحية

ثورة 30 يونيو تهاني الجبالي الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاح السياسي

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