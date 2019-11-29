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عاجل.. طرد أيمن أشرف والأهلي في ورطة أمام النجم الساحلي (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:16 م
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الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
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تلقى الفريق الأول بالنادل الأهلي ضربة من العيار الثقيل خلال مواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل أيمن أشرف مدافع الاهلي على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 13 من الشوط الأول بعد عرقلة مهاجم النجم الساحلي من على حدود منطقة الجزاء.

واعتبر الحكم بأن أيمن أشرف كان آخر مدافع خلال الهجمة السريعة من لاعبي النجم الساحلي.
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