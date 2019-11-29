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بعد غيابها.. رانيا بدوي تعود بموسم جديد لـ"فاصلة ومنقوطة"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:14 م
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رانيا بدوي
رانيا بدوي
أمنية فوزي
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كشفت الإعلامية رانيا بدوي، أسباب تغيبها عن الساحة الإعلامية خلال الفترة الوجيزة الماضية، موضحة أن سبب غيابها كان بهدف إعادة تقييم تجربتها الإعلامية، ومن ثم تطويرها لتكون أكثر تلبية لاحتياجات الجمهور وسوق الإعلام الجديد.

وصرحت "بدوي" خلال تقديمها برنامج "كلام رنوووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "اليوتيوب والفيسبوك" أنها عادت بعد إجازة قصيرة لاستئناف نشاطها الإعلامي ونشر فيديوهات جديدة لبرنامجها تكشف من خلالها عن مدى تطوير البرنامج وإضافة أبعاد جديدة له وربطه بهموم وقضايا المجتمع.

وصرحت الإعلامية بأن الموسم الجديد يحمل عنوان "فاصلة ومنقوطة" وعادت من خلاله بحملة توعية بأهمية المياه والتنبيه على مدي خطورة المرحلة المقبلة في ظل شح المياه العذبة وزيادة عدد السكان وقرب تشغيل سد النهضة الاثيوبي وتداعيات ذلك علي المستقبل، مسلطة الضوء على مشكلة سد النهضة منذ بدايتها بطريقة بسيطة تلائم جمهور السوشيال ميديا دون تعقيدات فنيه ليسهل علي غير المتخصصين فهم أبعاد المشكلة ومن ثم الاهتمام بكل نقطة مياه وعدم إهدارها.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد شكل جديد للبرنامج ومناقشة موضوعات تهم المجتمع من خلال برنامجها الذي يعد أول تجربة احترافية للإعلام الرقمي في مصر، مؤكدة أن السوشيال ميديا يجب ألا تترك لمحترفي بث الإشاعات ولا لهواة الهلس وإلهاء الناس عن قضاياهم الحقيقية، مؤكدة أنها تسعي لتقديم مضمون مفيد للناس وللمجتمع، وتحفيز الناس علي التفكير وتدبر أمور حياتهم.
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الكلمات المفتاحية

فاصلة ومنقوطة رانيا بدوى توك شو أخبار مصر

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