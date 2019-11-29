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مريم الخشت تدابع كاميرات الميديا بخفة دمها في ختام "القاهرة السينمائي" (صور)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:00 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد - تصوير: عبير أحمد
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رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور للفنانة مريم الخشت وخطفت الانظار بلوك هادئ ومميز وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" للدورة ٤١ وتواجد حتي الان عدد كبير من نجوم الفن منهم رانيا يوسف وحنان مطاوع وعبير صبري.

وتختتم الدورة اليوم فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل من المقرر اقامته بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

وأكد مخرج الختام هشام فتحي، إن الحفل سيتسم بالبساطة والسرعة، ولا يحتوي على فقرات فنية كما كان في الافتتاح، ومن المقرر أن يقتصر على تسليم الجوائز للفائزين، مع الاحتفاء بلجان التحكيم، حيث يتولى أعضائها تسليم الجوائز، على أن يعلن المحكمين أسباب الفوز بكل جائزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ناتالي إيمانويل نجمة المسلسل الشهير "صراع العروش" سيكون لها ظهور خاص خلال الحفل
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