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تفاصيل ضرب مدرسة لتلميذ داخل مدرسة بالدقهلية وقرار فوري بنقلها

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:57 م
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بوابة الفجر
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شهدت مصطفى كامل المشتركة الابتدائية، بقرية السبخاوية التابعة لإدارة بلقاس التعليمية في محافظة الدقهلية، واقعة اعتداء مدرسة الأمشطة على تلميذ بالضرب بعصا على قدمه محدثة إصابته وعلى الفور تم نقلها من المدرسة إلى أخرى لحين انتهاء التحقيقات.

ومن جانبه أوضح عمرو أبو الخير، عم التلميذ، إن “مهند حسام أبو الخير”، طالب بالصف الخامس الابتدائي، يتيم ويعاني من جزع في القدم ولا يستطيع السير بشكل سليم ما اضطره لاستخدام عصا "عكاز" للتوكأ عليها.

وأكد عم الطالب أن نجل شقيقه كان في حوش المدرسة مع التلاميذ حيث تجمهر بعضهم ليطالبوا بعودة معلم نُقل من المدرسة إلى مدرسة أخرى.

وتابع: المدرسة “نانيس. م. ح”، معلمة أنشطة، حاولت السيطرة عليهم فجذبت العصا التي يستند عليها في السير كعكاز وانهالت عليه بالضرب على قدمه.

وكشف عم الطالب عن انه ذهب به إلى الطبيب الذي جبس قدمه لتقليل الحركة وطلب منه الراحة التامة، وتغيب عن المدرسة وعن دروسه وحررنا محضرًا بالواقعة”.

وطالب الطالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالتدخل لحفظ حقهم تجاه المعلمة لما سببته من ضرر نفسي وجسدي للتلميذ، فضلًا عن تورطها في وقائع ضرب سابقة لتلاميذ آخرين بالمدرسة.
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