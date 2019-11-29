عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منتخب الشباب يساند الأهلي أمام النجم الساحلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:43 م
Advertisements
منتخب الشباب
منتخب الشباب
علي نبوي
Advertisements
حرص لاعبو المنتخب الوطني للشباب، المتواجدون في تونس على التواجد في ملعب رادس لدعم لاعبي الأهلي ومؤازرتهم في مواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين، في بطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس، وقدم المنتخب عروضا قوية ويتصدر قمة البطولة.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة النجم الساحلي والذي ضم كلًا من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.
خط الوسط : محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.
خط الهجوم : جونيور أجايي.

ويجلس على دكة البدلاء:
شريف إكرامي ومحمد هاني وأليو ديانج وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وحسام عاشور ووليد أزارو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب الشباب رياضة الدوري الافريقي الاهلي امام النجم الساحلي

أخبار تهمك

يلاكورة YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش الاهلي ON

منذ 41 دقيقة

«أون لايف ahly»مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول مشاهدة مباراة الاهلي والنجم يلاHD

منذ ساعة و 24 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن beIN SPORT H

منذ أقل من نصف ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ ربع ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر SUPER Ahly يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الاه

منذ نصف ساعة

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ ساعة و 16 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ساعة و 16 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ ساعتين و 52 دقيقة

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تُذيع مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهليahly vs etoile du sahel

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النجم الساحلي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر AHLY

منذ ساعة و 8 دقيقة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 4 ساعات

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر Al Ahly - Etoile du Sahel بدون تقطيع الأهلي مجانًا Champions League

منذ نصف ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:56 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

05:31 م

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

08:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status