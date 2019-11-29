عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"العمل" تعلن إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها أودعت يوم أمس الخميس، معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الآخر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، التي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وتشمل معاشات الضمان الاجتماعي، كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2.045.265.744 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,405,247,291 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,024,020 ريالاً، بينما جرى صرف 102,710,433 ريالاً، لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 344,284,000 ريال، بدل غلاء معيشة، وجرى إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.

وقالت الوزارة، إن جُلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة؛ حيث تقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، بشكل دوري ومستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
هي وزارة تشكلت عبر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية، ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380هـ، حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425هـ، ثم أعيد دمجهما بالمسمى الحالي في عام 1436هـ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة العمل معاشات المملكة العمل السعودية

أخبار تهمك

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 11 ساعة

التشكيل الرسمي للأهلي أمام النجم الساحلي.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط مجاني bein Sport

منذ أقل من ساعتين

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل الأهلي والنجم الساحلي في قمة رادس.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر AHLY beIN

منذ ساعة و 11 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ 34 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ أقل من ساعتين

«أون لايف ahly»مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول مشاهدة مباراة الاهلي والنجم يلاHD

منذ أقل من نصف ساعة

زيدان يصدم ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 3 ساعات

تردد «القناة المفتوحة» الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر «نايل سات».. مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجانًا Ahly

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر ahly vs etoile du sahel live stream كورة لايف شاهد مباراة الأهلي CAF Champions

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قناة مفتوحة تُذيع مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهليahly vs etoile du sahel

منذ ساعة و 20 دقيقة

يلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot plus يلا كورة رابط ماتش الأهلي Ramadan sophi

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ ثلث ساعة

تعرف على زوجة الإرهابي هشام عشماوي.. الإخوانية التي تتخفي من الإعلام

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | وزارة العمل تودع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء للمستفيدين

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | العمل: إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء لشهر ذي الحجة

عاجل - السعودية | إيداع 1.9 مليار ريال معاشات وبدل غلاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي

صدى - السعودية | إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين

العمل: إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة

إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لشهر رجب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:07 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

06:20 م

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

09:44 ص

قناة مفتوحة تُذيع مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهليahly vs etoile du sahel

06:56 م

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status