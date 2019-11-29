بالتفاصيل.. دليلك حول التطعيمات الكاملة للكلاب والقطط

تعتبر التطعيمات هي عبارة عن مرض أو ميكروب مضعف، يتم أخذه ليبدأ الجسم فى تكوين الأجسام المضادة وللحفاظ على صحة الكلاب والقطط وحمايتهم من مختلف الأمراض، وعندما يأتى المرض بصورته الحقيقة يستقبله الجهاز المناعي.





وتُعد هذه التطعيمات بالنسبة للقطط والكلاب نقطة في منتهى الأهمية، وبالرغم من هذا يوجد بعض من مربي الحيوانات الأليفة يتجاهلون هذه التطعيمات إما أن يكون تجاهلًا عن عمد أو عدم إدراك، ولكن بعد إصابة الحيوان يتحمل المربي تكاليف 5 أضعاف ثمن التطعيم وهناك بعض الأمراض تكلف المربي أضعاف ثمن الحيوان نفسه.





وتكون التطعيمات الخاصة بالقطط بدايتها فوق الشهرين والنصف، وهي عبارة عن تطعيمين للأمراض الفيروسية الثلاثي أو الرباعي ثم عند اكتمال أول سنة يتم أخذ جرعتين بينهم 21 يوم وتتكرر سنويًا.





وبالنسبة للكلاب فلها تطعيمات أكثر، فهناك شركات تنتج التطعيم الثماني وهذا ضد 8 أمراض وشركات أخرى تنتج التطعيم الثنائي والخماسي والسباعي، وعندما تقل عدد الأمراض فى التطعيم يتم إعطاؤها الكلب في عمر أصغر مثل الثنائي يتم أخذه في عمر الشهر والخماسي فى عمر شهر ونصف والسباعي فى عمر الشهرين والثماني فى عمر شهرين ونصف.





وفي حالة شراء جرو سنه كبير مثلًا شهرين ونصف أو 3 أشهر فلابد أن يقوم بإعطائه التطعيم الثماني بشكل مباشر.





وتطعيم السعار فيكون للكلاب والقطط وهو مستقل بذاته ويتم أخذه فى عمر 6 أشهر، ولابد من تطعيمه لأي حيوان إذا كان داخل المنزل أو خارجه لأن السعار مرض بدون علاج فإذا أصيب به الحيوان وعض الانسان وتم نقله اليه يؤدى الى الوفاة.





وتتمثل الطفيليات الخارجية في البراغيث والقطط والقراد في الكلاب، والطفيليات الداخلية وهي الديدان وتوجد لدى النوعين ويتم أخذ جرعات دورية كل 3 أشهر.