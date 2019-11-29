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تعرف على موعد تخفيض أسعار السلع التموينية (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:56 م
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بطاقة تموين
بطاقة تموين
هدى عبدالرازق
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قال عادل رزين، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتجارية بالغرفة التجارية، إن تخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقات التموينية سيطبق اعتبارًا من الأحد المقبل، موضحا أن سعر الزيت أصبح 17 جنيها أي انخفض جنيهين، والسكر 8،5 جنيه، والدقيق 6،5 جنيه، والأرز أصبح 8 جنيهات.

وأشار "رزين"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، إلى أن هناك عدة أسباب أدت إلى خفض أسعار تلك السلع، منها انخفاض سعر الصرف الفترة الأخيرة، وتراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين، وزيادة المعروض في الأسواق.

وأضاف أنهم يعدون تقرير شهري عن حركة السلع وأراء المواطنين، مؤكدًا أن المواطنين يشعرون بارتياح من الأسعار خاصة من يصرفون بالبطاقات التموينية، موضحًا أنه تم تخفيض أسعار 4 سلع استراتيجية بنحو 12،5%.
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