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خليجي 24| العراق تسقط الإمارات وتتأهل إلى الدور قبل النهائي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:34 م
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الإمارات والعراق
الإمارات والعراق
أميرة فطيم
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خطف المنتخب العراقي بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب الإمارات، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

وافتتح المهاجم علاء عباس أهداف اللقاء لصالح منتخب العراق، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الإمارت عند الدقيقة السادسة.

فيما أحرز علاء عبد الزهرة الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء بضربة رأسية ليضعها في مرمى الإمارات عند الدقيقة 37.

وبهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر، والعراق، والإمارات، واليمن، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.
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الكلمات المفتاحية

كأس الخليج العربي خليجي 24 اليمن العراق الإمارات

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