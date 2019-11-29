مجلس الأهلي يؤازر الفريق أمام النجم من ملعب رادس

مجلس إدارة الأهلي يؤازر اللاعبين في موقعة رادس



وتواجد مرتجي والجارحي في تونس على نفقتهم الشخصية لمؤازرة الفريق، رفقة مهند مجدي رئيس البعثة ونبيل الحبشي سفير مصر في تونس، في المقصورة الرئيسية للملعب قبل انطلاق المباراة.



وتحركت حافلة المارد الأحمر منذ قليل إلى ملعب المباراة بعد انتهاء المحاضرة الفنية الأخيرة التي عقدها فايلر مع اللاعبين، على أن تصل بعد قليل لملعب المباراة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".



وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وكان فايلر أعلن تشكيل الفريق والذي جاء كالآتي:-



حراسة المرمي : محمد الشناوي.



خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.



خط الوسط : محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.



خط الهجوم : جونيور أجايي.

توجه المهندس خالد مرتجي ومحمد جمال الجارحي عضوي مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى الملعب الأوليمبي برادس في تونس، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النجم الساحلي التونسي، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.