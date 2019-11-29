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"مفيش حاجة مستحيلة".. هاني عازر يوجه رسالة للشباب (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:04 م
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الدكتور هاني عازر
الدكتور هاني عازر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، إنه عندما قرر السفر للخارج كان تحت ضغط نفسي شديد خوفًا من فشله، وعودته دون أن يحقق حلمه، معقبا: "قلت لنفسي لو سقط ارجع ومتعذبش نفسك".

وأشار "عازر"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن هدفه كان أن يشرف أسرته، ويرفع رأسهم بما يحققه، معلقا: "مكنتش عايز أرجع فاشل"، لافتا إلى أنه فور سفره بحث عن عمل وثبت نفسه به.

وأضاف الدكتور هاني عازر، أن طموح الإنسان لا يجب أن يتوقف عند مرحلة تخرجه من الجامعة، متابعا: "العلم مش بيوقف بعد التخرج.. مفيش حاجة عندي مستحيلة"، موجهًا رسالة إلى الشباب: "لو انت عندك إرادة مفيش حاجة مستحيلة".
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