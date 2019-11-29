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العفو الدولية تشيد بإلغاء الحكومة السودانية قوانين النظام العام

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:52 م
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منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية
وكالات
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أيدت منظمة العفو الدولية،  إلغاء الحكومة السودانية قوانين النظام العام والأداب العامة، التي تحكم بين أمور أخرى، وجود النساء في الأماكن العامة.



وقال سيف ماجانجو، نائب مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية: "إنها خطوة كبيرة باتجاه حقوق المرأة في السودان. إلغاء قوانين النظام العام جاء متأخراً كثيراً.

 كان يتم اعتقال الكثير من النساء بشكل تعسفي ويتم ضربهن وحرمانهن من حقوق حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي، بموجب هذا القانون التمييزي".



وأضاف "يجب أن تضمن الحكومة الانتقالية الآن إلغاء النظام القمعي بشكل كامل". ويشمل ذلك إلغاء البنود التي تملي الزي الذي يجب أن ترتديه المرأة في القانون الجنائي، وتفكيك شرطة النظام العام والمحاكم المخصصة وإلغاء الجلد بوصفه أحد أشكال العقاب".


وكان المجلس السيادي في السودان أصدر صباح اليوم الجمعة، بعد أول اجتماع مشترك له قوانين بحل حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس السابق عمر البشير، وإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة.


وكان قانون النظام العام، الذي تم سنه في عهد البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.
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الكلمات المفتاحية

النظام العام العفو الدولية الحكومة السودانية إلغاء

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