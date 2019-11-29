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3 مفاجآت مدوية بشأن تعاقد الأهلي مع بونجاح وكهربا ومطالب فايلر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:20 م
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بغداد بونجاح
بغداد بونجاح
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية اليوم عدة مفاجآت بشأن حقيقة رغبة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح نجم السد القطري ومحمود عبد المنعم كهربا المحترف في صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

 

3 مفاجآت مدوية بشأن تعاقد الأهلي مع بونجاح وكهربا ومطالب فايلر


وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية اليوم إن الحديث عن رغبة الأهلي في ضم بغداد بونجاح أمر غير صحيح بالمرة ولم يتم طرح اسم النجم الجزائري على طاولة الأهلي من الأساس مع العلم أن اللاعب من أبرز اللاعبين العرب في الوقت الحالي.

 

وتابع مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء أن موقف محمود عبد المنعم كهربا وتوقيعه للأهلي أمر غير صحيح أيضا، لأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر لم يحدد بعد مطالبه والصفقات التي يريد التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو حتى في الصيف المقبل.

 

واختتم أمير توفيق أن مجلس الإدارة في انتظار مطالب رينيه فايلر والتي سيتم الإعلان عنها قريبا وقبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة مباراة قوية ومرتقبة اليوم أمام النجم الساحلي التونسي في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث تعد المواجهة هي الاختبار الحقيقي لرينيه فايلر مع القلعة الحمراء منذ أن تعاقد معه النادي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي رحل عقب توديع كأس مصر أمام بيراميدز من دور الستة عشر.

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