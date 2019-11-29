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الأرصاد تكشف عن توقعات طقس السبت.. وتؤكد: هذا المناطق ستشهد سقوط أمطار

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:17 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم الجمعة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أنه يسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة.

وأضافت الهيئة، أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس، والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الأرصاد تكشف عن توقعات طقس السبت.. وتؤكد: هذا المناطق ستشهد سقوط أمطار
الأرصاد تكشف عن توقعات طقس السبت.. وتؤكد: هذا المناطق ستشهد سقوط أمطار
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الكلمات المفتاحية

طقس السبت درجات الحرارة حالة الطقس حالة الجو توقعات الأرصاد

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