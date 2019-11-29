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اليوم الجمعه آخر فرصة للفوز بتخفيضات البلاك فرايدي 2019 .. تعرف على العروض

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:51 م
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عروض البلاك فرايدي 2019
عروض البلاك فرايدي 2019
الفجر الاقتصادي
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أعلن عدد من المواقع  التجارة الإلكترونية و محلات بيع الملابس والأجهزة الكهربائية، عن أنه اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، آخر فرصة للموطنين الراغبين للمشاركة في عروض البلاك فرايدي لعام 2019 التى أعلنت عنها تلك الجهات سابقًا.

 

ورفع عدد من مواقع التجارة الإلكترونية شعار "اخر فرصة لعروض البلاك فرايدي"، وقدمو عدد من الخصومات على المنتاجات التى يعرضونها وصلت إلى نحو 70% من سعر المنتج الاساسي.

 

وكانت عروض البلاك فرايدي بدأت في مصر منذ شهر نوفمبر، على أن ترتفع الخصومات المقدمة على مختلف المنتجات بحلول آخر جمعة من هذ الشهر الذي يتزامن مع عروض البلاك فرايدي في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

عروض البلاك فرايدي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 :


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وقرر عدد من مواقع التجارة الإلكترونية المشاركة  بقوة في اخر عروض موسم البلاك فرايدي في مصر، حيث اعلنو أنهم رفعو نسبة خصوماتهم لتصل إلى 70 و90% من قيمة المنتج النهائي ومن ضمن المواقع التى شارك في اخر جمعة من عروض البلاك فرايدي موقع جوميا وسوق دوت كوم وامازون.

 

وجائت التخفيضات على منتجات الملابس والأجهزة الكهربائية   والأثاث و أجهزة التليفونات المحول، بالأضافة إلى المأكولات والمشروبات.


كما أعلن عدد من شركات الاتصالات تقديم عروض على باقات الانترنت وباقات الاتصالات لعملائها ودقائق مجانيه لهم.


وبالنسبة لمحبين القرائة قام عدد من المكتبات ودور النشر بتقديم خصومات سعرية على ثمن الكتب التي يصدرونها  تراوحت بين 40% إلى 50%.


وقررت شركات الطيران المشاركة في عروض البلاك فرايدي قبل الإنتهاء، حيث أعلنت مصر للطيران تقديم خصومات على تذكرة طيران درجتها السياحية بنسبة 50% خلال اليوم الجمعة. 

 

 

جهاز حماية المستهلك يحذر من الخصومات الوهمية :


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وأصدر جهاز حماية المستهلك تحذيرات للمحلات والشركات ومواقع التجارة الإلكترونية المشاركة في عروض البلاك فرايداي من تقديم خصومات وهمية، وطالبهم بضرورة الالتزام بوضع السعر الحقيقي علي السلع قبل الخصم لتأكد للمستهلك صدق الخصومات المقدمة في البلاك فرايداي.

 

وطالب جهاز حماية المستهلك من الموطنين بضرورة الأحتفاظ بالفواتير التي قامو بشراء بها السلع، حتي إذا تعرضو لمحاولات نصب يستطيعون أن يتقدمو بشكوي  لجهاز حماية المستهلك   مرفق بها تلك الفواتير.

 

 

كيف تتجنب النصب في عروض البلاك فرايدي :

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ووضع عدد من الخبراء الاقتصاديون عدة قواعد حتى لا يتعرض الموطنون للنصب في عروض البلاك فرايدي  والتى لخصتها الفجر في الأتي:

1-  معرفة الثمن الحقيق لسعر السلعة حتي تحدد نسبة الخصم الحقيقة على المنتج.

2- اشتري المنتجات التى تكون في اشد الحاجة اليها، وتجنب شراء المأكولات والمشروبات لأنها يقدم عليها عروض طوال العام.

3- افحص المنتج جيدا عند شرائة حتى تتأكد من انه  لا يحتوي علي اي عيوب، حيث تقوم عدد من الشركات باستغلال تلك العرض للتخلص من بضاعتها التالفة.

 

 

 

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