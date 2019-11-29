الشيخوخة المبكرة مرض يهدد الأطفال.. تعريفها وأسبابها ومراحل الشفاء منها

مرض الشيخوخة المبكرة أو بروجيريا، أو الشياخ، أو متلازمة هاتشينسون جيلفورد، كلها مصطلحات صحيحة تطلق على اضطربات جينية أو امراض جينية نادرة، تحدث للأطفال حديثي السن، تنتج عن خلل في بعض الجينات أو الكروموسومات تجعل شكل الطفل المولود بها مثل العجائز، مما تجعل حياته صعبة بسبب عدم تقبل الأشخاص لشكله وتقضى عليه في سن مبكر جدًا.





ما هو مرض الشيخوخة المبكرة؟

والشيخوخة المبكرة مرض نادر جدًا حدوثه، ومن يولد بها عادة يعيش إلى منتصف سن المراهقة "أوائل العشرينات"، وهي حالة جينية تحدث عبر تحوّل في الجينات ونادرًا ما تُورّث باعتبار أن من يعاني منها عادةً لا يعيشون لفترة تمكنهم من الإنجاب، والعلماء مهتمون بمرض بروجيريا "الشيخوخة المبكرة" بالذات لأنه قد يكشف معلومات مهمة حول عملية الشيخوخة الطبيعية.



*ملحوظة.. ظهر أطفال يعانون من هذه المتلازمة "الشيخوخة المبكرة" في 41 دولة فقط حتى الآن، وبالرغم من قسوة هذا المرض تم توفير ما يقدر بـ 5.5 مليون دولار، لتمويل الأبحاث والدراسات المخصصة لإيجاد طرق للعلاج.



أعراض مرض الشيخوخة المبكرة "بروجيريا"

يولد الطفل طبيعي بدون أي مشاكل في شكله أو مظهره إلى أن يصل لشهره الثامن من عمره تبدأ الجينات بالإختلاط ببعضها البعض بشكل سريع، ومن هذه الأعراض:



1- تجعد البشرة: تتجعد بشرة الطفل بشكل سريع لتصبح مثل العجائز.



2- مظهر الجلد القديم: يتشقق جلد الطفل بشكل ملحوظ مما يجعل شكله مثل كبار السن.



3- هشاشة العظام: يصاب الطفل بمرض هشاشة العظام نتيجة لهذا الخلل الجيني مما يجعله لايقدر على حمل ملعقة صغيرة.



4- تساقط شعر الطفل: يتساقط جميع شعر الطفل حتى حاجبه ليصبح أملس وأصلع.



5- تقذم الطفل: لا يزيد طول الطفل المصاب بالشيخوخة المبكرة عن متر واحد تقريبًا.





6- تهرم الأعضاء الداخلية



7- عدم زيادة الوزن: يتقلص وزن الطفل ولايتعدى الـ16 كيلوجرام، حتى عند سن المراهقة لا يزيد وزنه.



8- أمراض كبار السن: يبدأ الطفل بالشكوى من أمراض تحدث لكبار السن مثل تصلب الشرايين، ويحدث له أمراض قلبية ونفسية.



9- ضخامة الرأس: تتضخم الرأس مقارنة بجميع أعضاء جسمه.



*ملحوظة.. يتشابه مظهر الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة بالرغم من اختلاف العائلات والعروق.



متى ظهر مرض الشيخوخة المبكرة "بروجيريا" النادر حدوثه؟

عند البحث عن أصل كلمة بروجيريا "الشيخوخة المبكرة"، وجد أصل الكلمة في الكتب اليونانية القديمة، فعند البحث وجدت الكلمة مقسمة لنصفين، "برو" وتعني السابق بأوانه، وكلمة "جيريا" تعني الشيخوخة والتقدم بالعمر، لتصبح التقدم بالسن السابق لأوانه، نظرًا لأن المصاب بها يعيش 15 عام فقط بحسب المعدلات العمرية للمصابين بالشيخوخة المبكرة.



وقد تم تشخيص الحالة رسميًا سنة 1886، من قبل طبيب يدعى جوناثان هاتشينسون كما وصفت أيضًا بشكل مستقل عام 1897 من قبل الطبيب هاستينجز جيلفورد، وسميت الحالة فيما بعد باسمها "متلازمة بروجيريا هاتشينسون- جيلفورد".



*ملحوظة.. أدت بعض الاكتشافات إلى فهم هذا المرض بشكل أكبر، بل ربما فهم نهائي لكيفية علاجه.



تعرف على أسباب مرض الشيخوخة المبكرة

قام العلماء بتصنيف مرض الشيخوخة المبكرة بأنه مرض غير وراثي لأنه لاينتقل من الأبوين، بل يتم اكتسابه عن طريق خلل في الجينات أو طفرة جينية تحدث خلل في الجنين خلال فترة الحمل في الأشهر الأخيرة، ولا تتفاعل الجينات إلا في الشهر الثامن من عمر الطفل المصاب ومن الممكن أن يظل مجهول وساكن لفترة طويلة.



ونظرًا لقلة المصابين لم يتمكن العلماء من الدراسة وتحليل سبب حدوث المرض بشكل كبير، ولكن تمكنوا من معرفة السبب عام 2003، بعد أن درسوا المنظومة الجينية لعشرين مريض وذويهم، وكان هناك تشابه بين 18 مريض يحملون التغيير نفسه، الواقع في جين لامينا (LMNA) الذي يقع على الكروموسوم الأول، وسبب الخلل كان استبدال قاعدة نيتروجينية واحدة، التي أدت إلى تغيير الحمض الأميني غوانين إلى الحمض الأميني أدنين مما سبب ظهور المرض، فتغير جين الأمينا أدى إلى عدم قيامه بوظيفته، وهي إنتاج بروتين لامينا المسؤول عن سند ودعم الهيكل البنائي للنواة في الخلية.



*ملحوظة.. الإصابة بهذا المرض نادرة جدًا، وقد تحدث مرة واحدة من كلّ ثمانية ملايين مولود، ووراثة هذا المرض نادرة جدًا؛ لأّن المصاب بالبروجيريا لا يعيش لفترة كافية تمكنه من الإنجاب.



كيف يتم علاج مرض الشيخوخة "بروجيريا"؟

الشيخوخة البكرة "البروجيريا" غير قابلة للشفاء، لكن العلاج من أجل السيطرة على المرض متوفرة، بعض الأطفال الذين يعانون من بروجيريا يتلقون العلاج لمضاعفات المرض، مثل تصلب الشرايين، فعلى سبيل المثال، قد يصف طبيب طفلك الأسبرين أو العقاقير المخفضة للكوليسترول والعلاج الطبيعي، ويبلغ متوسط عمر الأشخاص الذين لديهم بروجيريا 13 عامًا، على الرغم من أن بعض الأشخاص يعيشون في العشرينات من عمرهم.



*ملحوظة.. يتعرض الأشخاص المصابون ببروجيريا لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، على سبيل المثال يحدث كسر الوركين واضطرابات في القلب والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين.



هناك بعض الأطباء اخترعوا بعض من الأساليب العلاجية لمرض الشيخوخة المبكرة وهي أن يقوم الطبيب بفحص جسد طفلك بما في ذلك:



- قياس الطول والوزن.





- رسم القياسات على مخطط بياني للنمو الطبيعي.





- اختبار القلب والرؤية.





- قياس العلامات الحيوية بما في ذلك ضغط الدم.





- البحث عن علامات وأعراض مرئية مشابهة للشيخوخة المبكرة.



الأدوية والعقاقير الطبية وتأثيرها على الشيخوخة المبكرة

حتى اليوم لا يوجد علاج للشيخوخة المبكرة، لكن قد تساعد المراقبة المنتظمة لأمراض القلب والأوعية الدموية على إدارة حالة طفلك. وقد تعمل بعض طرق العلاج على تخفيف بعض العلامات والأعراض وتأخير ظهورها.



وتتضمن ما يلي:

1- الأسبرين منخفض الجرعة، قد تساعد الجرعة اليومية على منع الأزمات القلبية والسكتة الدماغية.



2- الأدوية الأخرى، بناءً على الحالة المرضية لدى طفلك، قد يصف الطبيب أدوية أخرى مثل العقاقير المخفضة للكوليسترول أو المضادة للتجلط للمساعدة في منع الجلطات الدموية، كما قد يناقش الطبيب خيار استخدام هرمون النمو للمساعدة في زيادة الطول والوزن.



3- العلاج الطبيعي والوظيفي، قد تساعد مثل طرق العلاج هذه في حالات تيبس المفاصل ومشكلات الورك بما يساعد الطفل على البقاء نشيطًا.



4- خلع الأسنان الأولية، قد تبدأ الأسنان الدائمة لطفلك في النمو قبل سقوط أسنان اللبنية للطفل، وقد يعمل اقتلاع بعض من الأسنان اللبنية على منع التزاحم المفرط للأسنان ويساعد على تحقيق الموضع الصحيح للأسنان الدائمة.



طرق العلاج الاستقصائية من الشيخوخة المبكرة

تجري الأبحاث الحالية لفهم الشيخوخة المبكرة وتحديد خيارات العلاج الجديدة. تتضمن بعض مجالات البحث ما يلي:



1- دراسة الجينات ومسار المرض لفهم كيفية تطوره، حيث قد يساعد ذلك على تحديد طرق علاج جديدة.





2- إجراء التجارب السريرية البشرية باستخدام العقاقير المعروفة باسم مثبطات ناقلة الفارنيسيل (FTIs) التي تم تطويرها لعلاج السرطان، لكن أثبتت فعالية كذلك في علاج الشيخوخة المبكرة.





3- اختبار العقاقير الأخرى لعلاج الشيخوخة المبكرة.



كيفية التعامل في المنزل مع مصاب الشيخوخة المبكرة؟





فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك إجراؤها في المنزل لمساعدة طفلك:



